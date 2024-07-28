Громить тылы врага не получится: Сырский готовит ловушку для "русских глаз"

Главнокомандующий украинских вооружённых сил потребовал от подчинённых искать новые способы по борьбе с русскими беспилотниками: запасы ракет истощены, а поставки не покрывают потребностей тысячекилометрового фронта.
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