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Порты Украины вновь под ударом: в Черном море поразили судно с военным грузом для ВСУ

Порты Украины вновь под ударом: в Черном море поразили судно с военным грузом для ВСУ

МОСКВА, 7 сентября, ФедералПресс. Российские военные с вечера 6 сентября нанесли серию ударов по объектам портовой и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались для обеспечения ВСУ.

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