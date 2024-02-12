В Дагестане неожиданно исчезла 22-летняя студентка из Ростова-на-Дону

Где может скрываться взрослая спортсменка, остаётся загадкой.Пока до сих пор непонятно, куда могла исчезнуть 22-летняя Анна Цомартову, которая приехала в Республику Дагестан из Ростова-на-Дону для участия на соревнования по тайскому боксу в городе Каспийск.