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В Дагестане неожиданно исчезла 22-летняя студентка из Ростова-на-Дону

В Дагестане неожиданно исчезла 22-летняя студентка из Ростова-на-Дону

Где может скрываться взрослая спортсменка, остаётся загадкой.Пока до сих пор непонятно, куда могла исчезнуть 22-летняя Анна Цомартову, которая приехала в Республику Дагестан из Ростова-на-Дону для участия на соревнования по тайскому боксу в городе Каспийск.

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