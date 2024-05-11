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Армагеддон пробил Сахельский коридор и возвращается

Армагеддон пробил Сахельский коридор и возвращается

"Начальник генштаба?" Африканская командировка закончена. Стало известно, чем он занималсяЧто такое Сахель? Чисто географически это огромный африканский регион, широчайший пояс - от берегов Атлантики до восточного побережья (Красное море).

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Удачи вам всем!
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11 час.
лл
лина любимцева
Я ЖДУ СУРОВИКИНА  обратно в Россию. Домой!!
Ответить
5 час.
Степан Жуковский
И почему ты не президент РФ ? Всё про всех знаешь , считать и делать выводы умеешь , даже кого и куда послать и перевести советы раздавать пытаешься !?
Ответить
25 мин.

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