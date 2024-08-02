В ЕС создали специальную группу из-за Трампа

Европейская комиссия (ЕК) создала специальную рабочую группу для подготовки к возможному возвращению экс-президента США Дональда Трампа на пост главы государства из-за опасений, что это может повлечь за собой резкие изменения в политике Вашингтона по Украине.
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