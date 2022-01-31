Суд в Москве изъял имущество на 175 млн рублей у семьи экс-сотрудника ФСБ

Хорошевский суд Москвы частично удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бывшему сотруднику ФСБ Андрею Васильеву и его семье об обращении в доход государства различного имущества, в том числе денежных средств, на общую сумму более чем в 1 млрд руб.