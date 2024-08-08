WP: Украина просит США разрешить бить ракетами ATACMS по авиабазам на территории РФ

Издание ссылается на окружение Владимира Зеленского Украина попросила разрешить ей бить дальнобойными ракетами ATACMS по авиабазам на территории РФ в связи с нападением на Курскую область, сообщила газета Washington Post со ссылкой на неназванного советника Владимира Зеленского.