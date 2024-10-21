Express: переезд принца Гарри и Меган Маркл в Европу разозлил португальцев

Принц Гарри и Меган Маркл переехали в Португалию, что вызвало недовольство среди местных жителей. На этой неделе стало известно, что пара приобрела дом в Европе с целью получить «золотую визу», позволяющую свободно путешествовать по странам Шенгенской зоны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии