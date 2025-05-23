Операции при опущении матки через проколы начали делать в Алтайском крае

Врачи БСМП № 2 научились устанавливать синтетические импланты, которые помогают восстановить анатомическое положение органов малого таза Малоинвазивные операции при выпадении и опущении матки начали проводить в Алтайском крае.
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