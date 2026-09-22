В Молоковском округе открылся современный фельдшерско‑акушерский пункт

В селе Деледино Молоковского округа открылся новый фельдшерско‑акушерский пункт. В селе Деледино Молоковского муниципального округа начал работу новый фельдшерско‑акушерский.
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