Эксперт рассказал, как оплачивается больничный в новогодние праздники

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина В случае если работающий человек заболел в новогодние праздники, он может оформить больничный лист в поликлинике, по которому ему начислят положенные выплаты, сообщил 4 января доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
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