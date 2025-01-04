Эксперт рассказал, как оплачивается больничный в новогодние праздники

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина В случае если работающий человек заболел в новогодние праздники, он может оформить больничный лист в поликлинике, по которому ему начислят положенные выплаты, сообщил 4 января доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.