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Коротко о главном

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Депутат Журавлёв после скандала выступил с заявлением об участии в СВО

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев, фигурант громкого скандала после неудачного ответа на вопрос о причастности к специальной военной операции, выступил с заявлением сразу после завершения заседания Центральной избирательной комиссии.

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