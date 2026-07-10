Депутат Журавлёв после скандала выступил с заявлением об участии в СВО

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев, фигурант громкого скандала после неудачного ответа на вопрос о причастности к специальной военной операции, выступил с заявлением сразу после завершения заседания Центральной избирательной комиссии.
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