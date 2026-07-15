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США пожелают Европе успехов в войне с РФ, не выходя из НАТО

США пожелают Европе успехов в войне с РФ, не выходя из НАТО

Европейские члены НАТО должны быть готовы вступить в войну без поддержки США. Об этом бывший министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила на конференции в аналитическом центре «Чатем-хаус», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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