В Рязанской области четыре человека пострадали в аварии с двумя Lada

Авария произошла в 23:30 на 363 километре автодороги М-5 «Урал» — это в Шацком районе. 40-летний местный житель на Lada Granta выехал встречную полосу и врезался в Lada Vesta под управлением 40-летнего жителя Мордовии.
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