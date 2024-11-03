В Сирии американский беспилотник опасно сблизился с российским Су-35С

Столкновения Су-35С с американским беспилотником MQ-9 американской «коалиции» удалось избежать благодаря профессионализму российского летчика, заявил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк 3 ноября на брифинге.
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