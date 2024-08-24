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Семак о замене Мостового: «Вспомню только один острый момент с его участием. Он не смог воспользоваться ни скоростью, ни остротой, поэтому вышел Ерохин»

«Зенит» на своем поле сыграл вничью с красно-белыми (0:0) в 6-м туре Мир РПЛ. – Сергей Богданович, с чем связана ранняя замена Андрея Мостового? Казалось, в первые 45 минут он смотрелся неплохо.

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