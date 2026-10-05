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Пятый канал

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«Годзилла» надвигается на мир: чем опасен сильнейший за века Эль-Ниньо

«Годзилла» надвигается на мир: чем опасен сильнейший за века Эль-Ниньо

Приход сильнейшего Эль-Ниньо, который уже называют Годзиллой, может обернуться не только экстремальной погодой, но и ростом цен на продукты и другие важные ресурсы.

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