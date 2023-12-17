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«Ливерпуль» – «Ман Юнайтед»: 60% игроков БЕТСИТИ выбрали ставку с коэффициентом 6.10

17 декабря в матче 17-го тура АПЛ встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Игра состоится на стадионе «Энфилд» и начнется в 19:30.

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