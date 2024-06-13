Чем женщины-красноармейцы так удивляли немцев во время войны

Женщина на войне всегда явление особенное, но советская защитница — вдвойне. Во время Великой Отечественной войны немцев поражало не только желание русских женщин воевать наравне с мужчинами, но и их подготовка и стойкость.
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