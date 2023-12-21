Экран 2К, Snapdragon 8 Gen 3, 24 ГБ/1 ТБ, 5000 мА·ч, 120 Вт и уникальный дизайн. В Китае стартовали продажи Redmi K70 Pro Champion Edition

Несмотря на то, что линейку Redmi K70 представили в конце ноября, и в Китае с тех пор продали уже более миллиона смартфонов серии, топовая модель линейки – Redmi K70 Pro Champion Edition – поступила в продажу только сегодня.
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