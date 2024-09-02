Депутат: недовольство политикой Шольца вылилось в красноречивые результаты

Недовольство политикой канцлера Олафа Шольца и его правительства вылилось в те красноречивые результаты, которые при голосовании продемонстрировало население Германии, заявил в беседе с RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
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