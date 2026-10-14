Праздник Покрова Пресвятой Богородицы, отмечаемый 14 октября, символизирует защиту России и на протяжении веков занимает особое место в военной истории страны, рассказал директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков в беседе с «ФедералПресс».
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