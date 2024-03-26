Команда из Кызылорды стала победителем чемпионата по футзалу в Актау

В честь 30-летия маслихатов Казахстана, Ассоциацией «Любительская лига Республики Казахстан» при поддержке управления физической культуры и спорта Мангистауской области, в Актау завершилось первенство страны по мини-футболу среди любителей, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.