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Команда из Кызылорды стала победителем чемпионата по футзалу в Актау

Команда из Кызылорды стала победителем чемпионата по футзалу в Актау

В честь 30-летия маслихатов Казахстана, Ассоциацией «Любительская лига Республики Казахстан» при поддержке управления физической культуры и спорта Мангистауской области, в Актау завершилось первенство страны по мини-футболу среди любителей, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

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