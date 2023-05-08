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«Колесом» от хищника: змеи научились защищаться новым способом

«Колесом» от хищника: змеи научились защищаться новым способом

Герпетологи всегда удивляют нас новыми открытиями о поведении рептилий. В своей последней работе они описали защитный механизм змеи, о котором до этого не было известно.

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