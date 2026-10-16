Саудовская Аравия: авиакомпания SriLankan Airlines сообщила, что приостановка полетов в/из международного аэропорта Эр-Рияда имени короля Халида (RUH/OERK) и международного аэропорта имени короля Фахда в Даммаме (DMM/OEDF) была продлена до 24 октября после того, как базирующиеся в Йемене хуситы нанесли ракетные удары по аэропортам.