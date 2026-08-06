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"Это бред". Египтолог развеяла мифы о пирамидах

"Это бред". Египтолог развеяла мифы о пирамидах

Как египтолога, у меня разрывается телефон от звонков, когда появляется новость. То новые спутниковые снимки, то новые сканы, новые теории, или новое открытие решило загадку пирамиды, но обычно это полный бред.

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