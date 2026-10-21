Беломорканал многие знают прежде всего по изображению на знаменитой советской пачке папирос. Но сам канал то тоже жив! Каждую весну шлюзы открываются, по ним идут сухогрузы, буксиры, яхты и круизные теплоходы.
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