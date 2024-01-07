Исследование показало, какая еда нравится нашим вкусовым рецепторам. фото: кадр из фильмаСтрасть к жирной, соленой и сладкой пище вполне объяснима: ученые отмечают, что таким образом организм стремится как можно быстрее получить из еды энергию вкупе с выбросом эндорфинов.
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