ТАСС: ВС России перерезали главную трассу снабжения ВСУ в Часовом Яре

Подразделения Армии России сумели перекрыть дорогу к городу Славянск, при помощи которой командование ВС киевского режима снабжало свой гарнизон в расположенном на территории Донецкой Народной Республики оккупированном населённом пункте Часов Яр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии