ВСУ целенаправленно атаковали аэропорты в Москве, использовав в том числе БПЛА на аэростатах.Сегодня во время попытки украинских беспилотников атаковать Москву была приостановлена деятельность аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский.