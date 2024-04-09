Координатор подполья Лебедев: армия России ударила по военному порту Очакова

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по военному порту Очакова Николаевской области. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, который стал собеседником РИА Новости.
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