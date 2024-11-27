Черный список туристов появится на Кубани: кому и за что грозит запрет?

В этот перечень будут включены лица, не соблюдающие нормы поведения на склонах. Предполагается, что новые правила войдут в силу в следующем году и будут охватывать условия использования ски-пассов, а также процесс формирования списка правонарушителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии