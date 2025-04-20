Полпред президента в СФО поздравил сибиряков с Пасхой

Этот праздник "укрепляет намерения творить благие дела", отметил он Полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев поздравил православных христиан и всех сибиряков с Пасхой.
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