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Полянский назвал стыдом и позором заявление Кисиды о ядерных угрозах России

Полянский назвал стыдом и позором заявление Кисиды о ядерных угрозах России

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал «стыдом и позором» заявление премьера Японии Фумио Кисиды в конгрессе США о том, что Россия якобы «продолжает угрожать применением ядерного оружия».

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