Голевая передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Сент-Луис»

Александр Овечкин вернулся на лед после травмы. Его «Вашингтон» нанес поражение «Сент-Луису» — 5:2. Решение об участии Овечкина, пропустившего три предыдущих матча, было принято непосредственно перед игрой.
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