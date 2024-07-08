Председателю Следственного комитета России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Красноярском крае

8 июля 2024 года водитель рейсового автобуса, следовавшего из города Красноярск, выполняя обгон попутного автомобиля «Камаз», допустил столкновение с ним, в результате чего грузовой автомобиль и автобус съехали в кювет.
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