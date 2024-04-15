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На матч «Барса» – «ПСЖ» назначен румынский судья Ковач, на игру «Боруссии» и «Атлетико» – словенец Винчич

Матч «Барселона» – «ПСЖ» (первая игра – 3:2) обслужит румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем.

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