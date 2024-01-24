Лаврентьев: РФ не видит намерений США вывести из Сирии военный контингент

Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что Россия не видит сигналов со стороны США о намерении вывести свои вооруженные силы из Сирии, несмотря на высокие потери.
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