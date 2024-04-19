Медведев предположил, что Запад решил ликвидировать Зеленского

Он прокомментировал информацию о подготовке покушения на президента Украины в Польше Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал информацию о том, что на президента Украины Владимира Зеленского готовилось покушение в Польше.
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