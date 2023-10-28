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Крутой разворот: Приднестровье может уйти из «русского мира» и попроситься в Евросоюз

Крутой разворот: Приднестровье может уйти из «русского мира» и попроситься в Евросоюз

В непризнанной республике в последнее время сложилась уникальная ситуация, которая может привести ее в Европейский союз Интересная ситуация складывается в последнее время вокруг непризнанной Приднестровской республики.

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