Крутой разворот: Приднестровье может уйти из «русского мира» и попроситься в Евросоюз

В непризнанной республике в последнее время сложилась уникальная ситуация, которая может привести ее в Европейский союз Интересная ситуация складывается в последнее время вокруг непризнанной Приднестровской республики.
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