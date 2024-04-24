Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Разыграли как по нотам": Грамотный ход Путина и Набиуллиной лишает Лондон русского золота на миллиарды долларов

"Разыграли как по нотам": Грамотный ход Путина и Набиуллиной лишает Лондон русского золота на миллиарды долларов

Интересная жизнь с Vera Star Благодаря грамотным действия Владимира Путина и Центробанка России Запад лишился больших объемов российского золота, и больше всех не повезло Британии.

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