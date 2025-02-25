Израиль нанёс мощные удары по командным центрам и складам с оружием на юге Сирии Взрывы в Сирии. Обложка © X / HassounMazen Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении серии воздушных ударов по военным объектам в южной части Сирии.