"Зенит" сыграет с "Трабзонспором" Салаха

Петербургский «Зенит» проведет 15 ноября товарищеский матч против турецкого «Трабзонспора», сообщает пресс-служба клуба в своем Telegram-канале.
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