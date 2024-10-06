Скандал с ценами в автошколах Петербурга поставлен на паузу

Обучение вождению по новым тарифам сможет себе позволить не каждый. В конце лета в Северной столице разразился скандал: если ранее пройти курс вождения было можно за 27-30 тысяч рублей, то в августе цена подскочила до 60 тысяч.
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