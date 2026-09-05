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Спецслужбы Украины перешли к публичным разборкам — экс-подполковник СБУ

Спецслужбы Украины перешли к публичным разборкам — экс-подполковник СБУ

В Киеве произошла перестрелка между сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) и Службы безопасности Украины (СБУ), что стало следствием внутреннего конфликта, заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, 5 сентября сообщает РИА Новости.

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