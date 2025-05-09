Иностранные гости прибыли в Кремль на Парад Победы

Главы иностранных делегаций и почетных гостей прибывают в Московский Кремль на Парад Победы. К Кремлю уже прибыли президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президенты Абхазии и Венесуэлы Бадра Гунба и Николас Мадуро.