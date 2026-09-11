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Снова горит заповедник Утриш в Анапе: 4,5 гектара, ночью огонь мог дойти до поселка

Снова горит заповедник Утриш в Анапе: 4,5 гектара, ночью огонь мог дойти до поселка

Сейчас площадь пожара – 4,5 гектара, активно горение на площади в полтора гектара. Ночью была организована работа по недопущению приближения огня к поселку Малый Утриш.

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