Снова горит заповедник Утриш в Анапе: 4,5 гектара, ночью огонь мог дойти до поселка

Сейчас площадь пожара – 4,5 гектара, активно горение на площади в полтора гектара. Ночью была организована работа по недопущению приближения огня к поселку Малый Утриш.
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