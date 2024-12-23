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Из-за станций российского производства в 2025 году может подорожать мобильный интернет

Из-за станций российского производства в 2025 году может подорожать мобильный интернет

Мобильные операторы уже заключили контракты на поставки станций российского производства, и благодаря переходу на них работа сетей не будет нарушена санкциями или проблемами с поставками зарубежного оборудования, но при этом вызовет рост тарифов, считают эксперты Мобильный интернет в России может подорожать уже в следующем году.

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