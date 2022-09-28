В Петрозаводске водитель едва не проехал по ногам пешеходу

27 сентября вечером на одной из улиц Петрозаводска чуть было не случилась трагедия – водитель на высокой скорости двигался по проезжей части и едва не сбил мужчину, который в этот момент переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
27 сентября вечером на одной из улиц Петрозаводска чуть было не случилась трагедия – водитель на высокой скорости двигался по проезжей части и едва не сбил мужчину, который в этот момент переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Свежие комментарии