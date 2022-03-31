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Председатель СК России поручил фиксировать и расследовать факты угроз в адрес мирных жителей Харькова со стороны украинских националистов

Председатель СК России поручил фиксировать и расследовать факты угроз в адрес мирных жителей Харькова со стороны украинских националистов

Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России фиксировать и расследовать факты запугивания украинскими националистами мирных жителей Харькова.

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